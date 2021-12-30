Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе плазмы крови

Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 на основе плазмы крови
«Ковид-голубин» наиболее эффективен при использовании на ранних стадиях. Фото: Pixabay

«Ковид-голубин» не даст заболеванию перейти в более тяжелую форму.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Ковид-глобулин» от новой коронавирусной инфекции. Он создан на основе плазмы крови перенесших инфекцию людей. ТАСС пишет, что лекарство успешно прошло все этапы клинических испытаний.

По ифнормации Ростеха, исследования показали, что у 7 из 10 получавших «Ковид-глобулин» снижался риск осложнений.

Лечение помогает предотвратить развитие почечной недостаточности, увеличения степени поражения лёгких и ухудшения клинической симптоматики.

Отмечается, что препарат более эффективен, если использовать его на ранних стадиях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав внес «Мир-19» и «Спутник М» в перечень методических рекомендаций.

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