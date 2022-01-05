Акцию протеста против режима QR-кодов поддержат более 40 заведений петербургского общепита

В Санкт-Петербурге заведения общепита массово недовольны новой системой QR-кодов, которая может вызвать банкротство многих точек.

Петербургский ресторатор Александр Коновалов заявил, что в Северной столице организовалось сопротивление его коллег, которые выступают против новых правил относительно QR-кодов в общепите. По словам Коновалова, около сорока заведений в Петербурге готовы открыто бойкотировать предписание об обслуживании клиентов только с QR-кодами иммунитета к COVID-19. Об этом специалист поделился с «Эхо Петербурга».

По мнению эксперта, по развитию худшего сценария значительной части индустрии общепита грозят крах и банкротство. Коновалов отмечает, что раньше, в предыдущий локдаун, его заведение не закрывалось ни на один день.

«Я в другие регионы на новогодние каникулы ездил. Кошмар. Абсолютно пустые заведения. Они разорятся с вероятностью в тысяча двести процентов», — отметил Коновалов.

Исключая открытую форму протеста, есть негласная, отмечает специалист. Ее намерены использовать другие заведения. В результате многие кафе могут закрыться, а также есть вероятность возбуждения уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что со 2 января люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли в Петербурге.