Россиянам порекомендовали хранить сбережения в форме номинированных активов

Мировая инфляция, которая также коснулась и Россию, ведет все к тому, что сбережения рекомендуется хранить в форме номинированных активов.

Эксперты советую россиянам сосредоточиться на сохранении денежных средств в номинированных активах, так как такая форма хранения может стать самым оптимальным вариантом и поможет избежать денежных потерь в создавшихся не самых приятных условиях инфляции. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на экспертов в вопросе экономики.

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков поделился, что в случае, если принято решение хранить средства в иностранной валюте, то лучше обратить внимание на активы, номинированные в ней. С учетом отрицательных ставок в долларах и евро, по мнению специалиста, лучше обратить внимание на инструменты с экспозицией на рынок акций.

По словам Бирюкова, приобрести иностранную валюту в 2022 году нужно только, сели планируется поездка за рубеж. Аналогичное мнение высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин, который отметил, что рассматривать валюту, как объект для инвестиций, неправильно. Это связано с тем, что деньгам свойственно обесцениваться из-за инфляции.

Касательно активов лучше рассматривать американские компании, по мнению экспертов. В настоящее время наблюдается их потенциальный рост.

Относительно покупки специфических валют, таких как японской иены, британского фунта, швейцарского франка, канадского доллара и других эксперты заявили, что приобретение их сейчас сопряжено с высокими операционными издержками для инвестора, что связано с их более низкой ликвидностью.

Бахтин подчеркнул, что таким валютам свойственна низкая волатильность, поэтому их приобретение, в частности при маленьком объеме, не очень логично с точки зрения здравого смысла.

Между тем евро на Московской бирже поднялось в цене до максимально показателя с сентября 2021 года. По данным аналитиков динамика изменения курса российского рубля в 2022 году будет зависеть от пандемии коронавируса, геополитической ситуации и санкционной политики. По наблюдениям специалистов несмотря на снижение курса рубля по отношению и к евро, и к доллару, происходит рост к европейской валюте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что российская валюта на фоне роста рисков в геополитической сфере заметно ослабела с ноября, когда у нее получалось задержаться на отметке в 70 рублей за доллар США.