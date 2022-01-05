Россиянам увеличат десять социальных выплат в 2022 году

Россиянам увеличат десять социальных выплат в 2022 году. Фото: Pixabay

Россиянам увеличат десять социальных выплат в 2022 году. Фото: Pixabay

Жителям России напомнили, что в новом 2022 году десять социальных выплат будут изменены в соответствии с принятыми решениями властей.

В России денежные суммы десяти категорий изменятся в большую сторону, рассказали эксперты. Об этом сообщает solenka.info.

Первым пунктом отмечается увеличение размера пособия по безработице, которое достигло 12 792 рубля, прожиточный минимум при этом отмечается, как 12 654 рублей. Изменился и минимальный размер оплаты труда. В 2022 году он составил 13 890 рублей.

Отдельно говорится о пособии на детей в возрасте менее трех лет. Выплаты составили 12 тысяч 274 рубля, а денежные суммы на детей от трех до семи лет теперь можно получать в среднем около 6 137 рублей.

Родители-одиночки, пенсионеры и владельцы «Пушкинской карты» теперь тоже могут получить больше. Номинал последних в 2022 году составляет пять тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новом году эксперты советую россиянам сосредоточиться на сохранении денежных средств в номинированных активах.