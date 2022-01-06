Мужчина потребовал бесплатный кофе, угрожая пистолетом в ресторане на Гражданском

Оперативники Калининского района Петербурга задержали мужчину, который угрожал бармену пистолетом.

Инцидент произошел 5 января у дома №119 по Гражданскому проспекту. В полицию поступило сообщение о том, что вооруженный пистолетом мужчина вошел в торговый центр.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители задержали в помещении ресторана в ТЦ 57-летнего мужчину. Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

В тот же день в 23.15 в полицию обратился 36-летний начальник службы безопасности с заявление о том, что мужчина, находясь в ресторане, потребовал налить ему кофе за счет заведения и направил предмет похожий на пистолет в сторону 21-летнего бармена.

Изъят пневматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, угрожая пистолетом, напал на сотрудника Сбербанка.