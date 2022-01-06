Мужчина потребовал бесплатный кофе, угрожая пистолетом в ресторане на Гражданском

Мужчина потребовал бесплатный кофе, угрожая пистолетом в ресторане на Гражданском
Инцидент произошел в ТЦ на Гражданском проспекте. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Оперативники Калининского района Петербурга задержали мужчину, который угрожал бармену пистолетом.

Инцидент произошел 5 января у дома №119 по Гражданскому проспекту. В полицию поступило сообщение о том, что вооруженный пистолетом мужчина вошел в торговый центр.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители задержали в помещении ресторана в ТЦ 57-летнего мужчину. Его привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

В тот же день в 23.15 в полицию обратился 36-летний начальник службы безопасности с заявление о том, что мужчина, находясь в ресторане, потребовал налить ему кофе за счет заведения и направил предмет похожий на пистолет в сторону 21-летнего бармена.

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Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мужчина, угрожая пистолетом, напал на сотрудника Сбербанка.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб пневматический пистолет


 

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