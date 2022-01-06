Пенсионер из Сестрорецка отдал мошенникам 3,7 млн рублей

Полиция в Курортном районе Петербурга возбудила уголовное дело о мошенничестве, жертвой которого стал 72-летний пенсионер.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в полицию с заявлением обратился пенсионер с 5-й Тарховской улицы в Сестрорецке. Он рассказал правоохранителям, что днем ранее ему позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Неизвестный убедил пожилого гражданина, что кто-то оформил на его имя кредит, и теперь его накопления в опасности.

Поэтому нужно перевести деньги на резервный счет, что пенсионер и сделал. Через банкомат он перевел мошеннику 3,69 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мошенника разыскивают.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина потребовал бесплатный кофе, угрожая пистолетом в ресторане на Гражданском.