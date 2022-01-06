Малоимущим россиянам напомнили о выплате в 250 000 рублей

Малоимущим россиянам напомнили о выплате в 250 000 рублей
Рассчитывать на выплату могут малообеспеченные россияне. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Минтруд РФ напомнил российским гражданам о их праве получить 250 000 рублей в рамках социального контракта. На материальную помощь от государства могут рассчитывать малоимущие россияне, которые хотят открыть свой бизнес.

Как пишет «Российская газета», у малообеспеченных граждан есть возможность заключить с органами соцзащиты контракт на 250 000 рублей и открыть собственный бизнес.

Для получения поддержки нужно подтвердить факт нуждаемости и заключить соцконтракт. Претендовать на выплату могут россияне с доходом ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе.

На полученную сумму гражданин может закупить оборудование, инструменты и инвентарь, необходимый для открытия бизнеса. При этом до 15% разрешено потратить на аренду помещения.

Заключивший соцконтракт должен работать как самозанятый или индивидуальный предприниматель. Контракт заключается сроком на 12 месяцев. В течение этого времени работники органов соцзащиты могут посетить гражданина с проверкой, чтобы убедиться, что приобретенное оборудование используется по назначению и бизнес оказывает прописанные в контракте услуги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам увеличат десять социальных выплат в 2022 году.

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