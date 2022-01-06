Дворцовый мост украсили праздничной подсветкой к Рождеству

В Петербурге готовятся к празднованию Рождества Христова. Подсветкой в честь праздника украсили Дворцовый мост.

Как сообщили в городском правительстве, световое оформление Дворцового моста будет работать в динамичном режиме. Конструкции моста будут сиять «с переливами». Для подсветки на переправе установили более 600 светодиодных светильников с дистанционным управлением.

В Смольном рассказали, что Северной столице всегда широко и ярко отмечает Рождество — это один из любимых праздников петербуржцев. В ночь на 7 января в храмах пройдут торжественные богослужения. По случаю Рождества в городе постарались создать особую атмосферу.

«Благодаря современным решениям архитектурно-художественная подсветка главных достопримечательностей подчеркивает праздничный облик Петербурга», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Манежной площади Петербурга открылась рождественская ярмарка.