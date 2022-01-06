Госдеп выступил против новых санкций по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Администрация Соединенных Штатов выступает против новых санкций по «Северному потоку — 2», которые до середины января намерен обсудить сенат.

Представитель госдепа Нед Прайс заявил, что администрация выступает против газопровода и за сдерживание России.

«К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не является подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».