The Sun: в 2020 году российская подлодка столкнулась с фрегатом ВМС Британии

The Sun: в 2020 году российская подлодка столкнулась с фрегатом ВМС Британии
В 2020 году российская подлодка столкнулась с фрегатом ВМС Британии. Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

В 2020 году в 200 милях к северу от Шотландии произошло столкновение российской подводной лодки и фрегата ВМС Великобритании Northumberland.

Отмечается, что потерпевшая подлодка могла нести на борту ядерное оружие. Об этом пишет британское издание The Sun.

Стало известно, что трос эхолокатора британского плавательного судна был поврежден о российскую подлодку. Субмарина задела гидролокатор с буксируемой антенной решеткой британского фрегата, который ее отслеживал. Об ущербе отечественной подлодки не сообщается, но допускается, что она также могла получить повреждения. Интересно то, что упомянутый инцидент — первое столкновение кораблей России и Великобритании со времен окончания Холодной войны.

Столкновение водного транспорта сочли случайностью. Однако собеседник издания предположил, что российские подводники «облажались» и услышали внезапный и нестандартный звук.

В посольстве России в Лондоне от комментариев отказались.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ЧП с американской атомной субмариной в Южно-Китайском море вызвала подводная гора.

подлодка Россия субмарина фрегат ВМС


 

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