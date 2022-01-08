Спасатели нашли четверых человек, заблудившихся в лесу в Приозерском районе

Спасатели нашли четверых человек, заблудившихся в лесу в Приозерском районе
Заблудившихся вывели из леса. Фото: скриншот "Аварийно-спасательная служба ЛО" "ВКонтакте"

Четверо человек не смогли выйти из леса в Приозерском районе Ленобласти. К ним на помощь пришли спасатели

Спасатели Ленинградской области вывели из леса четверых человек. Они заблудились в Приозерском районе. Компания вышла в лес неподалёку от посёлка Лосево в пятницу, 7 января. Подробности сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Найти дорогу обратно путешественники не смогли. К счастью, на помощь им вовремя пришли спасатели города Приозерск. Они вывели потеряшек из леса и передали сотрудника скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мужчина на снегоходе провалился под лед в Лодейнопольском районе Ленобласти. Выбраться самостоятельно из леса он не смог, но, к счастью, сумел дозвониться до спасателей. На помощь к нему оперативно прибыли сотрудники аварийно-спасательной части 47-го региона.

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