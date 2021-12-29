Мужчина на снегоходе провалился под лед в лесу Ленобласти

Мужчина на снегоходе провалился под лед в лесу Ленобласти
Мужчина провалился под лед. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

Мужчина на снегоходе провалился под лед в Лодейнопольском районе Ленобласти. На помощь ему оперативно прибыли спасатели.

Инцидент произошел днем 29 декабря у деревни Шамокша. О происшествии сообщили в группе региональной аварийно-спасательной службы во «Вконтакте».

Мужчина на снегоходе провалился под лед, но, к счастью, смог дозвониться до спасателей. Выбраться самостоятельно из леса он не смог.

«Сотрудники поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле вывели пострадавшего и передали родственникам», — говорится в сообщении.

Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина провалился под лёд на озере Мадалаярви во Всеволожском районе Ленобласти. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург обнаружили погибшего и передали сотрудникам полиции.

ленобласть провалился под лед спасатели


 

Новости партнеров
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Россияне могут остаться без новогодних каникул
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
В Петербурге утвердили цену на проезд в метро на 2022 год
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Преподаватель МГУ рассказал о студенческих годах отца девятилетней девочки-вундеркинда
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина на снегоходе провалился под лед в лесу Ленобласти
Автомобиль проехался по пешеходу из-за скользкой дороги на Луначарского
В мире от COVID-19 пострадало более 283 млн человек
Стало известно, когда в России начнут продавать назальную вакцину от COVID
Сел не на тот автобус: в Подмосковье 11-летний школьник заблудился и замерз ...
Роспотребнадзор: «Омикрон» заразнее других штаммов COVID в 5–7 раз
Еще 21,1 тыс. россиян подхватили коронавирус за сутки
Прокуратура начала проверку после отключения отопления в поезде Петербург — ...