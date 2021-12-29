Мужчина на снегоходе провалился под лед в лесу Ленобласти

Мужчина на снегоходе провалился под лед в Лодейнопольском районе Ленобласти. На помощь ему оперативно прибыли спасатели.

Инцидент произошел днем 29 декабря у деревни Шамокша. О происшествии сообщили в группе региональной аварийно-спасательной службы во «Вконтакте».

Мужчина на снегоходе провалился под лед, но, к счастью, смог дозвониться до спасателей. Выбраться самостоятельно из леса он не смог.

«Сотрудники поисково-спасательного отряда города Лодейное Поле вывели пострадавшего и передали родственникам», — говорится в сообщении.

Информация о состоянии пострадавшего не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина провалился под лёд на озере Мадалаярви во Всеволожском районе Ленобласти. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург обнаружили погибшего и передали сотрудникам полиции.