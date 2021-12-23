Мужчина провалился под лёд на озере Мадалаярви во Всеволожском районе

Инцидент произошел на озеро Мадалаярви во Всеволожском районе. Фото: vk.com/acclo

Инцидент произошел на озеро Мадалаярви во Всеволожском районе. Фото: vk.com/acclo

В Ленинградской области мужчина провалился под лед и утонул.

Инцидент произошел на озеро Мадалаярви во Всеволожском районе. Лед оказался слабым и не выдержал мужчину. В среду, 22 января, спасатели нашли погибшего и передали полиции.

«20 декабря мужчина провалился под лёд на озере Мадалаярви, в результате чего утонул. Сегодня спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург обнаружили погибшего и передали сотрудникам полиции», — сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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