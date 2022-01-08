Генетики помогли найти цыганку, обокравшую год назад пенсионерку из Никольского

Женщину уличили в краже денег. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Женщину уличили в краже денег. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители Тосненского района Ленобласти раскрыли ограбление пожилой женщины, случившееся год назад.

Преступный инцидент произошел в январе 2021 года в квартире 86-летней жительницы города Никольское. 150 тыс. рублей забрали две женщины, представившиеся работницами Пенсионного фонда. Мошенницы предложили поменять имеющиеся у пенсионерки сбережения в связи с денежной реформой, после чего скрылись. Пенсионерка поняла, что была обманута.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, спустя год одну из мошенниц удалось найти. Эксперты-криминалисты провели генетическую экспертизу и установили, что биологические следы, оставленные в квартире пожилой женщины, принадлежат «старой знакомой» следователей — 49-летней представительнице кочевого народа, проживающей в Гатчинском районе.

В прошлом году под предлогом продажи меда злоумышленница украла у другой пенсионерки 24,5 тыс. рублей. Однако суд не стал заключать ее под стражу.

Следователи надеются, что на этот раз аферистке не удастся остаться на свободе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали двух мужчин, которые украли рельсы с целью продажи. Их поймали во время вывоза очередной партии железа.