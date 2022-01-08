Остановка «Петербург»: гастроли Деда Мороза из Великого Устюга дошли до Северной столицы

Остановка &#171;Петербург&#187;: гастроли Деда Мороза из Великого Устюга дошли до Северной столицы
Гастроли Деда Мороза из Великого Устюга дошли до Северной столицы. Фото: пресс-служба Октябрьской железной дороги

Поезд со сказочными персонажами прибыл на Витебский вокзал сегодня, 8 января.

В субботу, 8 января, около 9 часов утра в Петербург прибыли волшебник из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их сказочная команда. Герои ездят по разным городам России, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Петербург стал 33 остановкой новогоднего состава. Во время остановки поезда дети и взрослые участвуют в развлекательной праздничной программе, могут отведать блюда северной кухни в вагоне-ресторане, приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы в вагоне-лавке, а также отправить новогоднюю открытку с почты Деда Мороза.

Для детей от 3 до 13 лет есть возможность посетить резиденцию Деда Мороза и поучаствовать в новогодних квестах. Следующая остановка поезда — Петрозаводск.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Дед Мороз из своей сказочной вотчины в Великом Устюге поздравил жителей России с наступающим Новым годом.

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