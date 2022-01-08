В Северной столице старые новогодние елки можно сдать в пункты приема

У жителей Петербурга появилась возможность сдать живые елки после празднеств в специальные места — пункты приема. После переработки деревьев опилки отдадут в приюты для животных.

В рамках акции «Ёлки, палки и щепа» было решено открыть пункты приема по сбору новогодних елей. Теперь жители города могут утилизировать деревья правильно и сдавать их на переработку ради дальнейшей пользы приютам. Об этом сообщается на сайте акции.

Всего в Петербурге будет работать около 40 елочных пунктов. Основной сбор деревьев назначен на 16 и 17 января. Помимо цельных елок жители могут сдать и веточки. Важно то, что перед сдачей материал нужно очистить от мишуры, серпантина, искусственного снега и других украшений. После переработки большая часть опилок пойдёт в конно-спортивные клубы и в приюты для животных.

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