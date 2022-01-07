«Серый или синий»: меньше половины россиян сортируют и выбрасывают отходы в разные контейнеры

«Российский экологический оператор» провел исследование и выяснил, что меньше половины жителей России занимаются сортировкой отходов и выбрасывают их в разные мусорные контейнеры.

По данным исследования только 32% опрошенных разбивают мусор по разным группам. Лидерами по раздельному сбору стали Чукотка и Воронежская область. Об этом сообщает «РБК».

Существует два вида контейнеров — серый для смешанных отходов и синий для раздельно собранных. По результатам ноябрьского опороса от РЭО — куратора мусорной реформы,- стало известно, как люди используют на практике разделение отходов. В ходе опроса было опрошено 30,2 тысячи человек старше 18 лет в 85 регионах.

По данным исследования РЭО, частично раздельный сбор мусора внедрен в 71 из 85 регионов. Лидерами являются Москва, Московская область, Татарстан и Коми.

Стало известно, что около 93% жителей России примерно понимают то, как нужно сортировать отходы. Из осведомленных лучше тему понимают 55%, а еще 38% лишь приблизительно слышали что-то об этом. Ничего не знают о правилах сортировки мусора 6% опрошенных.

Самыми информированными оказались жители Чукотки и Воронежской области. Там каждый из опрошенных знал, как именно нужно сортировать и выбрасывать мусор. Чечня в составе 76%, Дагестан с 77% и Астраханская область с 83% оказались наименее осведомленными в этом вопросе.

Однако иметь знания о сортировке, не значит использовать их на практике стопроцентно. Знания о правильной утилизации отходов применяют только 39% опрошенных россиян, из которых 20% сортируют дома отходы в разные контейнеры, а именно вторсырье и смешанные отходы. Еще 19% сортируют мусор в разные контейнеры, а также отдельные фракции вторсырья, например разные вида пластика, крышки и тд. Еще 61% не занимаются дома сортировкой мусора, объясняя это тем, что в шаговой доступности отсутствуют контейнеры.

При этом мусорные операторы представляют разные данные раздельного сбора мусора. Так, в обще сложности за год операторы «РТ-Инвеста» дочерней структуры «Ростеха», в Московской области вывозят 16 млн кубометров сухих и смешанных отходов, из которых более 3 млн кубометров представляют отходы, которые собраны из синих контейнеров для вторичных материальных ресурсов. В итоге это составляет более 20% раздельно собранных отходов.

Второй мусорный оператор «Эколайн» отмечает, что среднее содержание вторичного сырья в потоке отходов составляет 40–50%. По мнению совладельца оператора председатель совета директоров Евгения Михайлова мусорные операторы должны регулярно обслуживать синие и серые машины по отдельности. Тогда люди, возможно, увидят, что система раздельного сбора действительно работает, и начнут заниматься разбором мусора более основательно.

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