Около 3,4 млрд выделят на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи в Петербурге

Около 3,4 млрд выделят на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи в Петербурге
Около 3,4 млрд выделят на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи в Петербурге. Фото: pixabay.com

В 2022 году более 3 млрд 446 млн рублей направят на софинансирование бесплатной высокотехнологичной медпомощи в Петербурге.

Из федерального бюджета при этом предоставят 353 млн. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. Отмечается, что речь идет о медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования.

Также были озвучены планы касательно 2023 и 2024 года. В новому году планируется выделить 3 млрд 557 млн рублей, из которых 353 млн рублей будет являться государственной субсидией. В 2024 году рассчитывается на выделение 3 млрд 557 млн рублей, из которых 353 млн рублей — федеральная субсидия.

Всего в 2022 году планируется оказание высокотехнологичной помощи для 11 225 жителей Петербурга и 196 жителей других регионов. Также, как отмечают в пресс-службе, в 2022 году планируется выделить 253 млн рублей из федерального бюджета на закупку оборудования для 10 сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинских организаций, а в 2023 году — 137 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что плановая медпомощь в первый пандемии пострадала, так как за короткое время надо было набрать необходимое количество врачей и перепрофилировать лечебные учреждения для борьбы с коронавирусом, считает Владимир Путин.

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