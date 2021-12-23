Путин рассказал, как пандемия повлияла на плановую медпомощь

На большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ситуацию с плановой помощью.
Путин отметил, что плановая медпомощь в первый пандемии пострадала, так как за короткое время надо было набрать необходимое количество врачей и перепрофилировать лечебные учреждения для борьбы с коронавирусом.
Президент отметил, что некоторые больницы закрывались, не было средств индивидуальной защиты.
Путин надеется, что в России дефицита медицинских средств в условиях пандемии больше не будет.
Президент РФ добавил, что Россия и Китай сотрудничают во многих сферах и разрабатывают высокотехнологичное вооружение.
Большая пресс-конференция президента Путина-2021 проходит в очном формате в центральном выставочном зале «Манеж». На участие в конференции аккредитованы 507 человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 мск.