Шнуров и Собчак приглашены на пресс-конференцию с Владимиром Путиным

Шнуров и Собчак приглашены на пресс-конференцию с Владимиром Путиным
Аккредитацию получила и и Ксения Собчак, которая пропустила мероприятие год назад. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сегодня, 23 декабря, начало в 12:00 мск.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что на официальном сайте президента России появился список журналистов, допущенных к конференции. Ранее журналисты подавали заявки на участие в пресс-конференции. Тем, кто получил одобрение, на адреса электронной почты уже отправили сведения о месте проведения и пропускной системе мероприятия.

Прямой эфир будет транслироваться на крупнейшие новостные каналы: Первый канал, «Россия 1», «Россия 24» и НТВ. Также эфир можно будет прослушать по радиостанциям «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ». Для лиц с ограниченным возможностями предусмотрен сурдоперевод на канале ОТР и на его официальном сайте.

Согласно опубликованной информации, на участие в конференции аккредитованы 507 человек. В их числе представители телеканала «Дождь» (внесен в России в реестр СМИ – иностранных агентов) и интернет-издания Meduza (внесено в России в реестр СМИ – иностранных агентов).

Также на мероприятие приглашен украинский корреспондент Роман Цимбалюк. Ранее СМИ сообщали о его возможном допросе в московской прокуратуре. Кроме того, в пресс-конференции примут участие музыкат Сергей Шнуров и журналистка Ксения Собчак. Певец на прошлогодней конференции уже задавал Владимиру Путину вопрос и получил шутливую похвалу за то, что смог сформулировать обращение без нецензурной лексики. Собчак конференцию 2021 года пропустила.

Напомним, что такая встреча в Владимиром Путиным стала традиционным мероприятием с 2001 года. Обычно пресс-конференция начинается с освещения экономической и социальной ситуации в стране. После этого журналисты получают возможность пообщаться с президентом.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в традиционную встречу. Ранее аккредитация журналистов была свободной, в этом году пришлось ввести ограничения на количество участников. И привычное место встречи — Центр международной торговли пришлось перенести в Манеж. Кроме того, все журналисты в обязательном порядке должны сдать три ПЦР-теста.

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