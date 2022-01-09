Врачи назвали сочетания продуктов, которые вредят здоровью

Очень часто люди комбинируют такие продукты, как выпечку из белой муки и варенье. Фото: unsplash

Очень часто люди комбинируют такие продукты, как выпечку из белой муки и варенье. Фото: unsplash

Врачи перечислили ряд продуктов, которые в сочетании друг с другом наносят большой вред здоровью.

Как пишет «Медик Форум», очень часто люди комбинируют такие продукты, как выпечку из белой муки и варенье. В белом хлебе и в варенье содержится много простых углеводов, которые приводят к резком колебаниям уровня сахара и инсулина в крови. Это грозит увеличением риска диабета второго типа.

Другой часто встречающейся вредной комбинацией является пиво и бургер. Сочетание этих продуктов замедляет пищеварение и метаболизм. Это связано с тем, что в организме сначала происходит расщепление алкоголя, и только затем жира, который из-за этого оседает в отложениях на животе и бедрах.

Чечевица в сочетании с красным вином препятствует всасыванию растительного жира. Также врачи не советуют употреблять чай с молоком. Дело в том, что молоко сводит на нет противовоспалительный эффект, которым обладает черный чай, а его кофеин не позволяет организму усваивать кальций из молока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач посоветовала «январскую диету» для снижения риска рака.