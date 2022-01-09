Бунты в Казахстане могут привести к пересмотру российской пенсионной реформы

Бунты в Казахстане могут привести к пересмотру российской пенсионной реформы
Бунты в Казахстане могут привести к пересмотру российской пенсионной реформы. Фото: kprf.ru

В России могут пересмотреть итоги пенсионной реформы в связи с плачевной ситуацией в Казахстане.

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что Коммунистическая партия Российской Федерации будет любыми путями по закону добиваться возрастного порога граждан, при котором они могут выйти на пенсию. Об этом сообщает АБН.

Политик обратил внимание на то, что произошло в Казахстане, когда людям хотели повысить пенсионный возраст, несмотря даже на то, что только для женщин до 63 лет. Зюганов отметил, что подобные действия государства превращают страну в «пороховую бочку».

По мнению политика, безопасность внутри страны может гарантировать только грамотная экономическая и социальная политика, и она должна осуществляться в интересах простых людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комитет безопасности Киргизии вступился за задержанного на территории Казахстана джаз-музыканта.

геннадий зюганов кпрф пенсионный возраст политика Россия


 

Новости партнеров
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
Индийские врачи усомнились в эффективности вакцинации от COVID-19
В Казахстане отключили все мобильные сети
В Казахстане отключили все мобильные сети
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Кадыров призвал казахстанцев вести протесты мирно и не разрушать республику
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бунты в Казахстане могут привести к пересмотру российской пенсионной реформы
В январе 2022 года ожидается рост доходности по всем рублевым депозитным вкладам
Китайские ученые назвали зеленый чай «напитком жизни»
До конца января закрывается движение трамваев по улице Коллонтай
За рождение первого ребенка в России теперь можно получить более 500 тысяч рублей
Комитет безопасности Киргизии призвал освободить задержанного в Казахстане ...
В 2022 году на поддержку малого бизнеса в Петербурге перечислят более 295 ...
С 9 января в регионах России ОСАГО стало дороже