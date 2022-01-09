Бунты в Казахстане могут привести к пересмотру российской пенсионной реформы

Бунты в Казахстане могут привести к пересмотру российской пенсионной реформы. Фото: kprf.ru

Бунты в Казахстане могут привести к пересмотру российской пенсионной реформы. Фото: kprf.ru

В России могут пересмотреть итоги пенсионной реформы в связи с плачевной ситуацией в Казахстане.

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов заявил, что Коммунистическая партия Российской Федерации будет любыми путями по закону добиваться возрастного порога граждан, при котором они могут выйти на пенсию. Об этом сообщает АБН.

Политик обратил внимание на то, что произошло в Казахстане, когда людям хотели повысить пенсионный возраст, несмотря даже на то, что только для женщин до 63 лет. Зюганов отметил, что подобные действия государства превращают страну в «пороховую бочку».

По мнению политика, безопасность внутри страны может гарантировать только грамотная экономическая и социальная политика, и она должна осуществляться в интересах простых людей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Комитет безопасности Киргизии вступился за задержанного на территории Казахстана джаз-музыканта.