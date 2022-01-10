Стало известно, что грозит россиянам в случае увеличения ЦБ ставки до 10,5%

Выяснилось, чем это обернётся для россиян поднятие ставки. Фото: pixabay.com

Выяснилось, чем это обернётся для россиян поднятие ставки. Фото: pixabay.com

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации может вырасти до 10,5% годовых уже летом 2022 года.

Генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет, как пишут «Известия», сообщила, что такой рост ключевой ставки является вполне ожидаемым и вписывается в прогноз. Отмечается, что в следующие несколько месяцев регулятору РФ придётся не раз повышать данный показатель.

Аналитик считает, что ужесточение денежно-кредитной политики Банка может привести к тому, что в конце 2022 года инфляция в стране приблизится к отметке в 6%. Стоит заметить, что сейчас она находится на отметке в 8,5%.

Если ставка увеличится до 10,5%, то проценты по вкладам «подберутся» к 10%. По стандартным программам ипотеки станут двузначными, а вот полная стоимость потребительских кредитов по отдельным категориям выйдет за пределы 25%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Центробанка призывает россиян не брать ипотеки.