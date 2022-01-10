Отыскали в хостеле: петербуржца ударили ножом в квартире на Херсонской

Подозреваемый жил в хостеле. Он уже привлекался по статье «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 января, вечером, некий мужчина ударил неработающего 38-летнего петербуржца ножом. Все произошло в квартире по Херсонской улице, в доме № 5/7. Пострадавшему диагностировали проникающее колото-резаное ранение левой подвздошной области. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в Мариинскую больницу. Было заведено уголовное дело.

9 января, вечером, у дома №16 корпуса 1 по Северному проспекту был задержан подозреваемый в указанном преступлении. Им оказался 33-летний гражданин. неработающий мужчина проживал в хостеле на Невском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что 7 января в одном из подъездов Фрунзенского района Петербурга была обнаружена женщина с тяжелыми травмами.