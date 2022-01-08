В подъезде Фрунзенского района нашли петербурженку с телесными повреждениями

В подъезде Фрунзенского района нашли петербурженку с телесными повреждениями
В подъезде Фрунзенского района нашли петербурженку с телесными повреждениями. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В пятницу, 7 января, в одном из подъездов Фрунзенского района Петербурга была обнаружена женщина с тяжелыми травмами. Предположительно, в деле замешан неадекватный мужчина, о котором заявлялось в экстренные службы.

Все произошло около 18:28 вечера. После поступления в службу 112 сообщения о мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения кидается на людей и пытается попасть в подъезд дома 51 по Будапештской улице, правоохранительные органы выехали на место. Как стало известно Gazeta.SPB, по прибытию к указанному дому около подъезда никого не обнаружили.

Тогда было принято решение осмотреть сам подъезд. В результате между 6 и 7 этажами на лестничной площадке была обнаружена женщина с тяжелыми телесными повреждениями. Ее госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе без сознания.

Позднее из медицинского учреждения пришло оповещение, что пострадавшей петербурженке 45 лет, сейчас она с ЗЧМТ, УГМ тяжелой степени, закрытым переломом височной кости слева, в тяжелом состоянии комы помещена в хирургическую реанимацию.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы задержали мужчину стрелявшего из охотничьего ружья в своего товарища в Выборгском районе Ленобласти.

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