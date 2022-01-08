Мужчина прострелил ногу собутыльнику во время ссоры в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали мужчину стрелявшего из охотничьего ружья в своего товарища в Выборгском районе Ленобласти.

Преступный инцидент произошел 7 января в поселке Ручьи. В полицию заявили об обнаружении лежащего на земле человека с ранением ноги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, прибывшие правоохранители задержали на месте 46-летнего мужчину. Оказалось, что он распивал спиртное с пострадавшим. Посреди ночи между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры выстрелил из ружья в левую ногу собутыльнику.

Как оказалось данное ружье значится в Федеральном розыске, как утерянное в 2010. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали подвыпившего хулигана, который начал стрелять посреди проезжей части.