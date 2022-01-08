Мужчина прострелил ногу собутыльнику во время ссоры в Ленобласти

Мужчина прострелил ногу собутыльнику во время ссоры в Ленобласти
Пьяного мужчину задержали. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сотрудники полиции задержали мужчину стрелявшего из охотничьего ружья в своего товарища в Выборгском районе Ленобласти.

Преступный инцидент произошел 7 января в поселке Ручьи. В полицию заявили об обнаружении лежащего на земле человека с ранением ноги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по области, прибывшие правоохранители задержали на месте 46-летнего мужчину. Оказалось, что он распивал спиртное с пострадавшим. Посреди ночи между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой хозяин квартиры выстрелил из ружья в левую ногу собутыльнику.

Как оказалось данное ружье значится в Федеральном розыске, как утерянное в 2010. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сотрудники Росгвардии задержали подвыпившего хулигана, который начал стрелять посреди проезжей части.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти ленобласть стрельба из ружья


 

Новости партнеров
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Банки могут потребовать от россиян справки о вакцинации, иначе кредиты и ипотека выйдут дороже
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Во время новогодней ночи из центра Петербурга вывезли тысячу мигрантов
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Дворы Петербурга начинают превращаться в мусорные полигоны
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина прострелил ногу собутыльнику во время ссоры в Ленобласти
IT-эксперт назвал зависания и быструю разрядку признаки «умирания» смартфона
Генетики помогли найти цыганку, обокравшую год назад пенсионерку из Никольского
«Больше отдыхать — и все»: Гинцбург дал рекомендации ...
Названы фрукты, снижающие уровень холестерина
Субботним утром Петербург свободен от пробок: 1 балл
Экс-глава Комитета нацбезопасности Казахстана подозревается в госизмене
Спасатели нашли четверых человек, заблудившихся в лесу в Приозерском районе