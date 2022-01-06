Пьяный петербуржец устроил стрельбу на пешеходном переходе и попал в полицию

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали подвыпившего хулигана, который начал стрелять посреди проезжей части.

Как сообщила пресс-служба УВО ВНГ по городу, инцидент со стрельбой произошел сегодня ночью около 0:30 на улице Черкасова в Калининском районе. Пьяный мужчина хотел перейти дорогу на красный свет. Он вышел на пешеходный переход, где его едва не сбил автомобиль такси. Хулиган вытащил аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо таксиста. Очевидцы вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали стрелка и отобрали у него оружие. Мужчину передали полицейским.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина переломал ребра собутыльнице во время застолья на Просвещения.