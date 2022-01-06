Мужчина переломал ребра собутыльнице во время застолья на Просвещения

Инцидент произошел в доме на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Инцидент произошел в доме на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Алкогольное застолье закончилось для петербурженки госпитализацией. Собутыльник переломал ей ребра.

Инцидент произошел вечером 4 января. Мужчина, в квартире которого происходило распитие, жестоко избил знакомую. После полуночи пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами 4,5 ребер слева, пневмотораксом в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 января правоохранители задержали подозреваемого избиении. При обыске стражи правопорядка изъяли следы пальцев рук и полотенце с бордовыми пятнами, похожими на следы крови.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил продавца из-за мобильного прибора для авто и получил уголовное дело. К правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный, взяв с прилавка FМ-трасмиттер, отказался оплачивать товар, кулаком ударил в лицо заявителя, после чего скрылся на авто Хендай Солярис.