Мужчина переломал ребра собутыльнице во время застолья на Просвещения

Мужчина переломал ребра собутыльнице во время застолья на Просвещения
Инцидент произошел в доме на проспекте Просвещения. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Алкогольное застолье закончилось для петербурженки госпитализацией. Собутыльник переломал ей ребра.

Инцидент произошел вечером 4 января. Мужчина, в квартире которого происходило распитие, жестоко избил знакомую. После полуночи пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами 4,5 ребер слева, пневмотораксом в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 января правоохранители задержали подозреваемого избиении. При обыске стражи правопорядка изъяли следы пальцев рук и полотенце с бордовыми пятнами, похожими на следы крови.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил продавца из-за мобильного прибора для авто и получил уголовное дело. К правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный, взяв с прилавка FМ-трасмиттер, отказался оплачивать товар, кулаком ударил в лицо заявителя, после чего скрылся на авто Хендай Солярис.

госпитализация новости СПб уголовное дело


 

Новости партнеров
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Убийство за просьбу надеть маску: в Петербурге жителя приговорили к 6 годам
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Этим утром в Москву вылетел самолёт из Алма-Аты
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина переломал ребра собутыльнице во время застолья на Просвещения
Тепло вернут в дома на проспекте Большевиков после 14:00
В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 201 человека
Пенсионер из Сестрорецка отдал мошенникам 3,7 млн рублей
В России за сутки выявили более 15 тысяч случаев COVID
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили более 1,2 тысяч человек
Для россиян изменились правила учета стажа для пенсии
Пенсионерам в РФ рассказали, как получить все пенсионные накопления сразу