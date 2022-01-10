Главный синоптик Петербурга пообещал «капризную» погоду на этой неделе

Главный синоптик Петербурга пообещал &#171;капризную&#187; погоду на этой неделе
Уже во второй половине недели морозы сменятся оттепелью. Фото: pixabay

Главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов рассказал о погоде, которая ждет жителей города на этой неделе.

Специалист рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что погода на этой неделе будет капризной. В сторону Северной столицы идет антициклон, который сейчас находится над Скандинавией. В ближайшие две ночи петербуржцев ждут 20-градусные морозы. В окрестностях температура воздуха может опуститься еще ниже.

Однако уже во второй половине недели морозы сменятся оттепелью. Потепление принесет обширный циклон с Норвежского моря. 12 января усилится ветер и осадки, а 13 января в городе может потеплеть до +3 градусов. В выходные в Петербург снова вернутся морозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувший декабрь в Петербурге стал одним из самых холодных за последние 10 лет.

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