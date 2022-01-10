Минувший декабрь в Петербурге стал одним из самых холодных за последние 10 лет

В последние годы таких морозов, как в декабре, еще не было. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В последние годы таких морозов, как в декабре, еще не было. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Декабрь 2021 года оказался в десятке самых холодных за последние 10 лет в Петербурге, рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Синоптик рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург«, что в последние годы таких морозов, как в декабре, еще не было. Погода в первой декаде декабря была настолько холодной, что вошла в десяток холодных лет за всю историю наблюдений. Колесов также назвал декабрьскую погоду нестандартной.

Кроме того, главный синоптик города рассказал о погоде, которая ждет петербуржцев на этой неделе. По его словам, на Северную столицу со стороны Скандинавии надвигается антициклон. В ближайшие две ночи в городе ударят 20-градусные морозы, в окрестностях может быть еще холоднее. Но уже во второй половине недели в городе придет оттепель.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что морозы в декабре 2021 года в Петербурге побили температурный рекорд.