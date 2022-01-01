Морозы в декабре 2021 года в Петербурге побили температурный рекорд

Минувший декабрь в Петербурге стал самым холодным за последние девять лет, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По данным синоптика, последний месяц 2021 года не только побил девятилетний рекорд по морозам, но и попал в пятерку самых холодных в XXI веке.

Средняя температура воздуха в декабре составила минус 7,5 градуса, а это на 5 градусов ниже климатической нормы.

Самый холодный день в первом месяце зимы был 26 декабря, когда термометры показали минус 23,1 градуса — температура отклонилась от нормы на 14 градусов. А самым теплым днем оказалось 16 декабря, когда на улице было плюс 3,1 градуса.

Леус добавил, что за декабрь в Северной столице выпало 52 мм осадков, что составляет 101% от положенного. Это сделало месяц самым снежным за последние 11 лет. Кроме того, декабрь занял четвертое место в списке по выпавшему снегу с начала столетия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург с утра 1 января чистят от снега.