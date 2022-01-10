МВД анонсировало изменения в теоретическом экзамене на водительские права

В МВД России планируют внести изменения теоретическом экзамене на водительские права.

По данным ведомства, изменения направлены на снижение аварийности по вине водителей с маленьким стажем, и совершенствованию системы допуска людей к управлению транспортом.

Как сообщил ИА DEITA.RU, в МВД отметили, что нововведения привлечены, чтобы сформировать у будущего водителя понимание, как себя вести в различных дорожных ситуациях. В настоящее время соответствующие изменения прорабатываются.

Всего в экзамене 40 билетов с 800 вопросами. Однако до сих обсуждается возможность увеличения их количества.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с апреля по июль 2021 года в России провели более 1,1 млн экзаменов на водительские права. С первого раза его сдали только 148 тысяч водителей (13). Это вдвое меньше, чем годом ранее. Экзамен осложняет то, что будущие водители не могут заранее подготовиться к экзаменационному маршруту.