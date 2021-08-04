Экзамен на водительские права стали сдавать в два раза реже из-за новых правил

Экзамен на водительские права стали сдавать в два раза реже из-за новых правил
Раньше первоначальные навыки вождения проверялись на площадке, но теперь кандидатам нужно продемонстрировать их на городских дорогах. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Число успешно сдавших экзамен на водительские права сократилось вдвое после ввода новых правил в апреле.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данным МВД, с апреля по июль этого года в России провели более 1,1 млн экзаменов на водительские права. С первого раза его сдали только 148 тысяч водителей (13). Это вдвое меньше, чем годом ранее. Экзамен осложняет то, что будущие водители не могут заранее подготовиться к экзаменационному маршруту.

Раньше первоначальные навыки вождения проверялись на площадке, но теперь кандидатам нужно продемонстрировать их на городских дорогах. Среди самых частых ошибок: ученики не предоставляют преимущество другим участникам движения, не включают «поворотники» и пересекают сплошную при парковке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России начнут лишать прав водителей с серьезными заболеваниями.

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