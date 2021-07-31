В России начнут лишать прав водителей с серьезными заболеваниями

В России начнут лишать прав водителей с серьезными заболеваниями
Водителей планируют лишать прав из-за проблем со здоровьем. Фото: pixabay.com

Это будет происходить автоматически с подачи Минздрава.

В России планируют лишать водительских прав тех, у кого есть серьезные заболеваний. Это будет происходить автоматически: информацию в ГИБДД будет передавать Минздрав. Об этом пишет «Коммерсант».

Соответствующие поправки уже якобы внесли в проект закона «О безопасности дорожного движения». Если у водителя будут обнаружены те или иные заболевания, мешающие ему управлять машиной, данные будут передаваться в ГИБДД и человека будут лишать прав автоматически.

К болезням, при которых запрещено водить, относятся неработоспособность конечностей, наркомания, алкоголизм, а также серьезные проблемы со зрением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге зафиксировано 13,7 тысячи нарушений правил парковки за месяц.

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