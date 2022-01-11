Эксперты предупредили пенсионеров в Москве о новых сложностях в наступившем году

Эксперты рассказали, что ждет пенсионеров в Москве в наступившем году.

Далеко не все изменения в этом году пойдут на пользу пожилым москвичам. Эксперты перечислили негативные изменения, с которыми придется столкнуться пенсионерам в столице, сообщает портал «Пенсионный омбудсмен».

В частности, с нового года в Москве повысилась стоимость проезда в общественном транспорте. Цена разовой поездки выросла на один рубль и составляет теперь 61 рубль, при этом проезд по карте «Тройка» подорожал на четыре рубля.

Вместе с тем для владельцы такой карты смогут совершать бесплатную пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течении 90 минут после совершения оплаты.

Среди еще одних изменений: рост с 19,52 до 20,99 рублей квартплаты за счёт увеличения размера взноса на капитальный ремонт с одного квадратного метра и введения новых тарифов на вывоз мусора.

Кроме того, увеличился налог на жильё в связи с ростом на целый 21% кадастровой стоимости жилья и земли в столице.

Также в столице по-прежнему сохраняется запрет на использование социальных карт для проезда на общественном транспорте. До 25 февраля этого года в Москве людей старше 60 лет обязали соблюдать самоизоляцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для того, чтобы добиться индексации пенсий, работающие пожилые люди увольняются, а затем через несколько месяцев снова трудоустраиваются. За это время ПФР проводит перерасчет выплат и назначает пенсионеру прибавку к пенсии.