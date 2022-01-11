Россиянам рассказали, как разбогатеть с помощью игрушек

Также продать можно и карточки Pokemon. Одна из них в 2017 году была продана почти за 55 тысяч долларов. Фото: pixabay.com

Также продать можно и карточки Pokemon. Одна из них в 2017 году была продана почти за 55 тысяч долларов. Фото: pixabay.com

Всего через несколько десятков лет коллекционные или же обычные игрушки станут стоить небывалых денег.

О том, что у многих есть возможность резко разбогатеть на старых игрушках пишут «Известия».

Так, например, коллекционные комплекты Lego. Как объяснила доцент факультета экономических наук ВШЭ Виктория Добрынская есть несколько игрушек, которые стоят чуть ли не состояние: «Тысячелетний сокол», «Кафе на углу», «Тадж-Махал», «Звезда смерти II» и «Имперский звездный разрушитель».

Больших денег может стоить продукция компании Mattel. Самое популярное — это Barbie и игрушечные машинки Hot Wheels. Так, куколка 1959 «ушла с молотка» за 17 тыс. долларов.

Кроме того, получить хорошие деньги можно с продажи от игрушек, продававшихся в комплекте с «Хэппи Мил» в McDonald’s. Самыми ценными являются Ферби, которые продавались там в конце 1990-х годов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали, стоит ли ждать кризиса в 2022 году.