Россиянам рассказали, стоит ли ждать кризиса в 2022 году

Россиянам рассказали, стоит ли ждать кризиса в 2022 году
Есть негативные факторы, которые могут привести к ухудшению экономической ситуации в России. Фото: pixabay

Эксперты в области экономики оценили вероятность кризиса в России в наступившем году.

Профессор экономического факультета РУДН Людмила Шкваря рассказала, что все кризисы, которые происходили в России после 1998 года, были спровоцированы внешними причины. Мировая экономика 2022 году, согласно прогнозам специалистов, продолжит восстанавливаться после ковид-пандемии. Это повлечет за собой рост экспорта и доходов бюджета РФ. Об этом пишет издание «Финтолк».

Однако есть и негативные факторы, которые могут привести к ухудшению экономической ситуации в России. Среди них — новая волна пандемии и нестабильная обстановка на востоке Украины, а также энергетический кризис в ЕС.

Кроме того, на серьезный кризис в РФ могут повлиять острая ситуация на мировых фондовых рынках, повышение ключевой ставки ФРС США, а также неблагоприятная экономическая обстановка в Китае.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме сделали прогноз об экономическом будущем в РФ в 2022 году.

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