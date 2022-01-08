В Госдуме сделали прогноз об экономическом будущем в РФ в 2022 году

В Госдуме сделали прогноз об экономическом будущем в РФ в 2022 году
Михаил Делягин считает, что деградация российской экономики в новом году только усилится. Фото: скриншот Instagram

Экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин рассказал о будущем российской экономики в 2022 году. По его мнению, чего-то хорошего россиянам можно не ждать.

Делягин заявил в беседе с REGNUM, деградация российской экономики в новом году только усилится. Он объяснил это тем, что восстановительный рост, наблюдавшийся в РФ в прошлом году, подошел к концу, и необходимо предпринимать какие-либо меры самостоятельно.

Однако, как подчеркивает депутат, обсуждать этот вопрос в Минфине и Центробанке не хотят. По мнению Делягина, для возобновления роста российской экономики требуется вкладывать финансовые средства в ее реальный сектор и приступить к реализации концепции импортозамещения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян призвали готовиться к неизбежной девальвации.

Госдума Михаил Делягин прогноз российская экономика


 

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