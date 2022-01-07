Россиян призвали готовиться к неизбежной девальвации

Россиян призвали готовиться к неизбежной девальвации
Ожидается, что ситуация продолжит ухудшаться и в ближайшие месяцы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Российских граждан ждет неизбежная девальвация национальной валюты. По мнению экспертов, этот процесс выгоден финансовым властям РФ.

Об этом россиян предупредил экономист Михаил Хазин, который предсказал экономический дефолт 1998 года. Об этом пишет PRIMPRESS.

По словам специалиста, очередной этап девальвации рубля наступит уже совсем скоро. Хазин считает, что к этому приведут действия финансовых властей страны, которые таким путем постараются стабилизировать экономическую ситуацию в России. Речь идет о Минфине и Центробанке.

Уровень инфляции по итогам прошлого года установил шестилетний рекорд, а деньги граждан продолжают «обнуляться». Ожидается, что ситуация продолжит ухудшаться и в ближайшие месяцы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курс рубля продолжает падать на фоне беспорядков в Казахстане.

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