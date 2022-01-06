Курс рубля продолжает падать на фоне беспорядков в Казахстане

Биржевой курс доллара и евро побил прошлогодние рекорды уже в начале января на фоне ситуации в Казахстане.

Доллар к 19:20 по московскому времени 5 января преодолел отметку в 76 рублей впервые с 22 апреля, евро – отметку в 86 рублей впервые с 21 сентября. Информация об этом следует из данных на сайте Московской биржи.

Так, экономических причин для снижения курса рубля нет, однако изменения курсов на рынке валют сейчас происходят из-за ситуации в Казахстане. В связи с этим объемы торгов сократились. Например, пара евро-рубль на Московской бирже вчера составила 6448,72 миллиона рублей, что на 80% ниже среднего значения за последний месяц.

Протестовать люди начали 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Изначально жители протестовали против высоких цен на топливо. Спустя два дня митингующие дошли до Алма-Аты. Там, чтобы разогнать митингующую толпу понадобились светошумовые гранаты. В других городах тоже начались беспорядки, например в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Алма-Ате прогремела перестрелка между военными и вооруженными людьми.