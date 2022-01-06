В Алма-Ате прогремела перестрелка между военными и вооруженными людьми

На площади перед мэрией в Алма-Ате началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми.

В четверг, 6 января, группа военных на БТР и бронемашинах полностью окружила площадь по периметру, после прибытия десятков вооруженных людей, агрессивно настроенных. До этого они заставили мирных жителей отойти на расстояние ста метров.

Как сообщил ТАСС, через некоторое время на БТР и грузовиках прибыли порядка 300 военных, одинаково экипированных в зеленый камуфляж и маски, они начали окружать площадь по периметру, чтобы не дать протестующим прорваться к сожженному вчера зданию акимата или резиденции президента. После выдавливания гражданских за оцепление началась ожесточенная перестрелка. При этом военные стреляли в воздух.

В ночь на четверг комендатура Алма-Аты сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе.

О жертвах и пострадавших информации пока нет. К настоящему моменту в Алма-Ате продолжается антитеррористическая спецоперация.

Протестовать люди начали 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Изначально жители протестовали против высоких цен на топливо. Спустя два дня митингующие дошли до Алма-Аты. Там, чтобы разогнать митингующую толпу понадобились светошумовые гранаты. В других городах тоже начались беспорядки, например в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте и других.

Ситуация с бунтом жителей Казахстана приняла крайне серьезные обороты. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. В среду, 5 января, на фоне массово протестующих граждан Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности, после чего заявил о готовности к жестким действиям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что официальный сайт Кремля опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — премьер-министра Армении Никола Пашиняна о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан.