На сайте Кремля появилось заявление об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан

На сайте Кремля появилось заявление об отправке миротворцев ОДКБ в Казахстан
Сайт Кремля обнародовал официальное обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Официальный сайт Кремля опубликовал заявление председателя Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — премьер-министра Армении Никола Пашиняна о направлении Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан.

Документ был опубликован на сайте 6 января. Уточняется, что данное решение было принято в связи с обращением Президента Республики Казахстан Токаева.

В заявлении указан полный текст заявления Пашиняна, а также говорится, что решение о направлении в республику миротворцев необходимо для стабилизации ситуации в государстве.

Сам миротворческий контингент организации состоит из сил стран-участниц. Речь идет о России, Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии и Таджикистане, напомнил объединенный штаб ОДКБ. Контингент ОДКБ будет находиться в Казахстане с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

Протестовать люди начали 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Изначально жители протестовали против высоких цен на топливо. Спустя два дня митингующие дошли до Алма-Аты. Там, чтобы разогнать митингующую толпу понадобились светошумовые гранаты. В других городах тоже начались беспорядки, например в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте и других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Жертвой бунта в Казахстане пал памятник президента Нурсултана Назарбаева в городе Талдыкорган. Митингующие разгромили его по частям. Памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву был практически полностью разрушен.

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