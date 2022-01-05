В Талдыкоргане пал памятник президенту Казахстана Назарбаеву

Жертвой бунта в Казахстане пал памятник президента Нурсултана Назарбаева в городе Талдыкорган. Митингующие разгромили его по частям.

Памятник первому президенту Казахстана Назарбаеву был практически полностью разрушен. Об этом сообщает портал KazTAG.

Изваяние было снесено с постамента, а сама скульптура президента расколота на две части. Памятник был установлен в 2016 году. Город Талдыкорган является административным центром Алма-Атинской области.

Протестовать люди начали 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе Казахстана. Изначально жители протестовали против высоких цен на топливо. Спустя два дня митингующие дошли до Алма-Аты. Там, чтобы разогнать митингующую толпу понадобились светошумовые гранаты. В других городах тоже начались беспорядки, например в Атырау, Актобе, Уральске, Таразе, Шымкенте и других.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Казахстане протестующие добрались до аэропорта Алма-Аты, где учинили погром внутреннего терминала и Duty Free.