Протестующие разгромили внутренний терминал и Duty Free в аэропорту Алма-Аты

В Казахстане продолжаются погромы на фоне общего недовольства: протестующие добрались до аэропорта Алма-Аты, где учинили погром внутреннего терминала и Duty Free.

Вечером 5 января, около 20:30 митингующие захватили аэропорт в Алма-Аты. Об этом сообщает «Интерфаксу-Казахстан» со ссылкой на сотрудников аэропорта.

«Они прорвались на территорию аэропорта, разгромили внутренний терминал и Duty Free. Пассажиров успели вывести через склад временного хранения. Сотрудников также успели вывести», — рассказали сотрудники.

Отмечается, что один из бортов приземлился уже после захвата аэропорта. Пассажиров сотрудники выводили в темноте.

Ранее gazeta.spb.ru писала, в Казахстане на фоне общественного волнения введен режим чрезвычайного положения. Раньше уже был введен на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.