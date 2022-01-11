В улице Бабушкина мужчине порезали спину

По какой причине произошло нападение - не установлено. Фото: unsplash

По какой причине произошло нападение - не установлено. Фото: unsplash

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью произошло в Невском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 января, вечером, в полицию обратился мужчина. Он заявил, что у дома №38 по улице Бабушкина находится человек с ножевым ранением.

Вскоре прибыла полиция. Оперативники обнаружили 31-летнего уроженца Узбекистана с ножевым ранением в спину. Почти сразу, «по горячим следам» был задержан еще один гражданин Узбекистана. 22-летний парень отправился в отдел полиции.

На следующий день в полицию позвонили из больницы. Оказалось, что состояние потерпевшего тяжелое. Ему диагностировали колото-резаную рану области правого плеча, правой лопатки, поясничной области слева и левого бедра.

В скором времени решится вопрос о возбуждении уголовно дела. Правоохранители изъяли нож.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца ударили ножом в квартире на Херсонской.