Петербургские рестораны не выдержали ковид-ограничений

Руководитель НКО «Союз улицы Рубинштейна» Максим Жуков рассказал, что два ресторана на улице Рубинштейна в Петербурге закрываются из-за решения властей города продлить ковидные ограничения и введения обязательного наличия QR-кодов у посетителей.

По его словам, одно из заведений закрылось 9 января, второе в процессе закрытия и в скором времени будет ликвидировано. Жуков не уточнил их названия, но отметил, что они работали по закону и выполняли требования властей, в том числе принимали гостей только при наличии QR-кодов и закрывались после 23:00, сообщают «Ведомости».

«Мы были обескуражены перед новогодними праздниками, когда правительство Петербурга, создав полные ковид-фри зоны в общепите, сохранило ограничение на работу после 23:00. Мы не понимаем такого решения, ведь возникает ощущение, что Петербург — это не субъект РФ, а отдельно взятое государство», — рассказал он.

Руководитель объединения «Рестоград» Александр Ружинский отмечает, что у бизнеса в сложившейся ситуации было два варианта: либо соблюдать ограничения властей, терпеть убытки и оказаться на грани закрытия, либо отказываться исполнять требования. В начале января ряд заведений выбрали второй вариант и стали открыто бойкотировать QR-коды. Сначала петербургский ресторатор, бывший сотрудник полиции, Александр Коновалов (в прошлом году создал «карту сопротивления») выступил с громким заявлением и объявил бойкот введённым в городе QR-кодам. Предприниматель заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить «куриный код». К публичной кампании против ограничений для бизнеса присоединились более 100 организаций. Среди них есть не только рестораны и кофейни, а магазины, арт-пространства и йога-центры. Полный список этих заведений опубликован на специальной сайте.

Жуков отметил, что не поддерживает ковид- ограничения властей, которых не выдерживает бизнес, но и решение противостоять установленным мерам называет «черным пиаром».

По словам Ружинского, сложившейся ситуации можно было избежать, если бы власти Петербурга перенесли введение режима QR-кодов со 2 января на 2 февраля или позволили заведениям общепита работать после 23:00.

Напомним, в Петербурге в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости) можно попасть только при наличии QR-кода. Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в прокуратуре рассказали, что QR-бойкот в Петербурге может обернуться уголовными делами.