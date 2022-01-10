Прокуратура ответила на бойкот QR-кодов в Петербурге

В прокуратуре рассказали, что QR-бойкот в Петербурге может обернуться уголовными делами.

В ведомстве напомнили бизнесу об административной и уголовной ответственности за нарушение режима QR-кодов в заведениях общепита и объектах розничной торговли, который регулируется 121-м постановлением городского правительства.

На сайте петербургской прокураторы разъясняется, что может грозить за нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов, совершённые в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания. Нарушителям грозит штраф — до 40 тыс. руб. для граждан, до 700 тыс. руб. — для юридических лиц, а при массовом заболевании или отравлении людей возможна уголовная ответственность. Лишение свободы предусмотрено в случае, если нарушения санэпиднорм повлечёт по неосторожности смерть людей (лишение свободы от 3 до 7 лет)

Участникам бойкота грозят крупные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность и тюремные сроки.

Напомним, в Петербурге со 2 января начали действовать новые правила. Теперь люди без QR-кодов не смогут попасть в заведения общепита и предприятия розничной торговли (кроме аптек, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости). Изначально QR-коды для посещения заведений общепита и предприятий розничной торговли в городе планировалось ввести с 1 декабря, затем эту дату перенесли на 27 декабря, а потом на 2 января

Петербургский ресторатор, бывший сотрудник полиции, Александр Коновалов объявил бойкот введённым в городе QR-кодам. Предприниматель заявил, что в его заведениях у гостей не будут требовать предъявить QR-код о прохождении вакцинации либо перенесенном коронавирусе.

«Мои заведения и заведения моих партнеров никогда не будут спрашивать куар коды», – так ресторатор написал на своей странице в Instagram.

На данный момент публичную кампанию против ограничений для бизнеса поддержали 76 организаций. Среди них есть не только рестораны и кофейни, а магазины, арт-пространства и йога-центры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге заведения общепита массово недовольны новой системой QR-кодов, которая может вызвать банкротство многих точек.