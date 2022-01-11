На набережной реки Фонтанки спасатели тушат пожар по повышенному рангу

В Адмиралтейском районе Петербурга во вторник пожар случился в квартире. С огнем до сих пор борются.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных 11 января, в 12:28. Все случилось в квартире по адресу: набережная реки Фонтанки, дом №139. Причина возгорания неизвестна.

Огонь охватил квартиру в жилом доме, площадь горения в настоящий момент неизвестна. Через 7 минут после получения информации о пожаре, был дан дополнительный номер 1 БИС.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Для того, чтобы справиться с огнем пришлось привлечь от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчинском районе пожар бушевал на 160 «квадратах», горел жилой дом.