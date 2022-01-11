В Гатчинском районе пожар бушевал на 160 «квадратах», горел жилой дом

В Гатчинском районе пожар бушевал на 160 &#171;квадратах&#187;, горел жилой дом
В Гатчинском районе горел большой дом. Фото: Baltphoto

Сильный пожар случился в деревне Парицы Гатчинского района Ленинградской области.

Для того, чтобы справится с возгоранием пришлось привлечь две дежурные смены. Возгорание случилось вечером, 10 января. В деревне Парицы воспламенился жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 47-ому региону.

В тушении возгорания участвовали две дежурные смены региональных ПСЧ. Ликвидацией огня занимались восемь человек и две единицы специальной техники.

На тушение огня ушло у МЧСников чуть менее часа. В пресс-службе ведомства отметили, что информация о пострадавших в пожаре не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Ломоносовском районе на 48 «квадратах». В деревне Аропаккузи среди ночи горел дом с хозяйственной постройкой.

Гатчинский район ленобласть Парицы пожар происшествие


 

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