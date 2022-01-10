Спасатели потушили пожар в Ломоносовском районе на 48 «квадратах»

Утром 10 января пожар в Ломоносовском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:31 мск. В деревне Аропаккузи горел дом с хоз.постройкой на общей площади 48 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.

На месте происшествия работали дежурные смены 134 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 33 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. Всего в ликвидации пожара участвовали десять человек и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 02:51 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга вечером 8 января загорелся экскаватор. Машина выгорела по всей площади. В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава с привлечением трех единиц техники.